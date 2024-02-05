Новости 5 февраля: БЭБ арестовало 700 млн "Космолота", в январе Украина поставила рекорд экспорта во время войны

Об инвестиционных гарантиях. Европейская Комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которые помогут обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине.

Об аресте счетов "Космолот". Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

О российской нефти. Несмотря на антироссийские санкции миллионы баррелей топлива из российской нефти все еще импортируются в Великобританию.

Об экспорте морским путем. В январе 2024 года Украина вышла на рекордный за время широкомасштабного вторжения показатель физических объемов экспорта - отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции.

Реклама:

О законопроекте по мобилизации. Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду не принимать правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации без доработок из-за ряда противоречивых норм.

О санкциях. Европейская комиссия не добавит никаких новых запретов на импорт в свой следующий, 13-й пакет санкций против России.

Эксклюзивы ЭП:

Реклама:

Конец сказки. Сокращения и пересмотр зарплат в украинской IT-индустрии стали нормой

Действительно ли для украинского IT-сектора начался кризис? Как изменился рынок труда для айтишников и что их ждет дальше.