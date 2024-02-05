С начала года Фонд госимущества привлек на приватизационных аукционах 534 миллиона

Фонд государственного имущества Украины с начала 2024 года уже провел 31 приватизационный аукцион и рассчитывает привлечь в бюджет около 534 млн грн.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль, передает Укринформ.

"Мы начали год очень активно, и по сравнению с январем прошлого года в государственный бюджет поступит на несколько десятков миллионов гривен. Так, с начала года уже состоялся 31 успешный аукцион и в государственный бюджет будет привлечено около 534 млн грн", – рассказал Коваль.

Также глава ФГИ напомнил, что в январе в госбюджет поступили первые средства подсанкционных лиц – 32 млн грн, часть из которых была получена от национализированных предприятий российского олигарха Олега Дерипаски.

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"В орбите Дерипаски в Украине было 11 предприятий, и эти полученные средства – средства одного из этих предприятий", – отметил глава Фонда госимущества.

Он также добавил, что начало изъятия средств подсанкционных лиц в Украине должно служить примером для других присоединившихся к санкционному треку стран.

"Мы таким образом всем странам показываем: Украина начала работать с санкционными активами – теперь очередь за вами. Если мы не будем взимать эти активы, то и другие государства будут медлить с этим", – сказал Коваль.

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Напомним:

Фонд государственного имущества в 2024 году планирует выставить на приватизационные аукционы около тысячи объектов.