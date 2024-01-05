Дерипаска в обход санкций через Казахстан приобрел новый самолет за $36 миллионов – СМИ

Компания "Арсенал", связанная с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской, после полномасштабного вторжения России в Украину приобрела бизнес-джет - его купили в обход санкций через Казахстан.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Вёрстка".

Речь идет о самолете Falcon 7X, выпущенном в 2016 году, который вмещает до 14 пассажиров.

Согласно закрытым данным российской таможенной статистики, на которые ссылается издание, джет ввезли в Россию в феврале 2023 года. По договору купли-продажи он был оформлен на компанию "Арсенал".

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"Эта фирма зарегистрирована в московском деловом центре "Парк победы", в котором также имеет регистрацию компания "Русал". С 2018 года "Арсенал" принадлежит 74-летней Наталье Калгашкиной.

Женщина до 2012 года, пока фирму не ликвидировали, возглавляла ООО "Инвестиции и управление", принадлежавшее все тому же "Русалу". Кроме того, в 2017 году Калгашкина основала и два года владела еще одной компанией, связанной с торговлей алюминием - ООО "АСК", - пишет "Вёрстка".

Отмечается, что после регистрации в России бизнес-джет получил бортовой номер RA-09618, а некоторые его рейсы совпадают с передвижениями Олега Дерипаски.

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Так, 11 сентября 2023 года борт прилетел во Владивосток, а вечером следующего дня покинул город - в эти дни там проходил Восточный экономический форум, на котором присутствовал олигарх. А с 27 ноября по 1 декабря джет летал в Пекин, где проходило заседание Российско-китайского комитета дружбы - участие Дерипаски в нем также анонсировали.

Самолет приобрели у казахстанского перевозчика Irtysh-Air. Его стоимость, согласно данным таможни, составляет 35,8 млн долларов.

С апреля 2018 года Дерипаска находится под американскими санкциями за финансирование проектов президента РФ Путина. В 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, он также находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Экономическая правда