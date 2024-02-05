Российский "Яндекс" объявил о разделении компании

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Нидерландская компания Yandex N.V. продала российский "Яндекс" за 475 миллиардов рублей (5,2 млрд долларов) консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что новой головной компанией станет зарегистрированная в Калининградской области "Международная компания акционерное общество "Яндекс".

Согласно релизу, основным владельцем станет "Консорциум.Первый", состоящий из 50 человек. Сообщается, что среди них не будет лиц под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии.

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Нидерландская Yandex N.V. "сохранит за собой портфель международных предприятий и других нероссийских активов", говорится в заявлении. Основатель компании Аркадий Волож после разделения компании продолжит самостоятельно развивать за рубежом ряд бизнесов "Яндекса", пишет Meduza.

Как отмечает The Bell, в релизе названа оценка компании - 475 млрд рублей с учетом обязательной 50%-ной скидки, установленной российским правительством для иностранных инвесторов, которые покидают страну. Примерно только половина суммы будет выплачена деньгами, остальное - акциями Yandex N.V.

Компания указала, что "Консорциум.Первый" представляет собой консорциум покупателей, в который вошли четыре финансовых инвестора:

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Фонд менеджеров, который будет принадлежать топ-менеджерам российского "Яндекса" (в перспективе состав участников может быть расширен примерно до 50 человек);

Комбинированный ЗПИФ "Лукойла" "Аргонавт";

Infinity Management" Александра Чачавы (известен как неожиданный покупатель My.Games, игрового бизнеса VK);

"IT.Elaboration" широко неизвестного Павла Прасса (гендиректор ОАО "Специализированный депозитарий Инфинитум");

"Меридиан-Сервис" бывшего топ-менеджера "Газпрома", а после - предпринимателя и инвестора Александра Рязанова.

"Среди объявленных покупателей точно не будет назван ни один санкционный бизнесмен", - пишет The Bell со ссылкой на источники. Это нужно для того, чтобы сделку могли одобрить иностранные директора и акционеры "Яндекса". Часть объявленных покупателей могут выступать посредниками, утверждали собеседники.

Главными претендентами на участие в консорциуме по покупке контроля в "Яндексе" источники The Bell и Meduza ранее называли российского олигарха, основателя "Интерроса" Владимира Потанина, совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина, а также группу ВТБ (структурирует всю сделку), основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии "Новые люди" Алексея Нечаева, пенсионный фонд "Газфонд" и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Часть инвесторов в сделке может представлять интересы миллиардера и друга Владимира Путина Юрия Ковальчука, утверждали источники изданий.

Напомним:

Сообщалось, что нидерландская холдинговая компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность продажи всех своих российских активов сразу, а не только контрольного пакета акций.

В августе 2023 года соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года публично раскрыл свою позицию относительно российского вторжения в Украину, заявив, что он "категорически против варварского вторжения России в Украину".

Экономическая правда