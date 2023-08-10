Подсанкционный сооснователь "Яндекса" спустя 1,5 года после вторжения заявил, что "против войны"

Аркадий Волож рбк

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года публично раскрыл свою позицию относительно российского вторжения в Украину, заявив, что он "категорически против варварского вторжения России в Украину".

Об этом говорится в заявлении Воложа, которое его представители передали изданию The Bell.

Как пишет русская служба ВВС, заявление Воложа появилось вскоре после того, как журналисты обратили внимание на биографию на личном сайте бизнесмена - в ней Волож назвал себя израильским предпринимателем, который родился в Казахстане.

Россия в биографии не упоминалась как страна, где Волож проживал и вел бизнес.

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Воложа с начала полномасштабной войны также неоднократно критиковали за отсутствие четкой публичной позиции.

"С лета 2022 года "Яндекс" ведет переговоры о разделении бизнеса на российскую и международную часть, чтобы Волож имел возможность выйти из российского бизнеса и самостоятельно развивать часть проектов компании за рубежом", - пишет The Bell.

"За последний год мне задавали много вопросов, и особенно много их появилось на этой неделе. Мне бы хотелось прояснить свою позицию.

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Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", - утверждает Волож.

"Яндекс как технологическая компания состоялся благодаря невероятно талантливым инженерам, которых нам удалось привлечь, удержать и вырастить.

Не мы одни верили в возможность строительства новой России. Российские предприниматели, ученые и многие другие, кто имел возможность уехать из России в 1990-е, все же решили остаться и помочь построить страну, о которой мечтали. Такая возможность выпадает раз в жизни. В Россию приезжало и много иностранцев. Международные компании, бизнесмены, предприниматели.

Со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло. Но мы не сдавались, делали все возможное, несмотря на внешние условия. Всегда ли удавалось найти правильный баланс? Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было бы сделать иначе", - говорится в заявлении соучредителя "Яндекса".

Волож добавил, что в 2014 году переехал в Израиль и "с тех пор занимался развитием международных проектов Яндекса".

"Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с "Яндексом" закончена.

После начала войны я сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Это оказалось непростой задачей, которая требовала много усилий, внимания и осторожности. Сейчас эти люди находятся за пределами России и могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий. Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся", - утверждает он.

Волож добавил, что "было много причин, по которым ему приходилось молчать", но не назвал их.

"Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны", - резюмировал он.

Волож в июне 2022 года попал в санкционные списки ЕС. В официальном журнале ЕС он указан как бизнесмен, который материально и финансово поддерживает правительство России и несет ответственность за действия или политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В публикации ЕС говорится, что "Яндекс" ответственен за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в частности той, что касается российской агрессии.

Напомним:

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, который попал в санкционный список ЕС, "немедленно" ушел в отставку с должности гендиректора материнской компании Yandex N.V. и вышел из совета директоров.

Экономическая правда