Продажи электромобилей в Германии могут упасть на 14%

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Немецкие амбиции по наполнению рынка электромобилей сталкиваются со значительными проблемами, нуждаясь в субсидировании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Спрос на электромобили в Германии не совпадает с целью правительства, заполнить немецкие дороги 15 миллионами электромобилей.

После многих лет стремительного роста продавать электромобили становится все труднее. Щедрые государственные стимулы исчезают в Европе, и все меньше автомобилей подпадают под них в США.

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По данным лоббистской группы VDA, в Германии в этом году продажи упадут на 14% в ответ на то, что правительство в декабре сократило субсидии - это первое падение с 2016 года.

Правительство видит решение проблемы спроса в стимулировании зарядной инфраструктуры.

Однако, в октябре 2022 года министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии развернул амбициозную стратегию инвестирования 6,3 млрд евро в общенациональную инфраструктуру, которая увеличит количество зарядных станций в Германии до одного миллиона в 2030 году.

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При этом, по состоянию на сентябрь 2023 года в Германии насчитывалось лишь около 105 тыс функционирующих общественных зарядных станций.

Другой главной проблемой для распространения электромобилей является ценообразование.

По состоянию на ноябрь лишь около 1 миллиона - или 2% всех автомобилей - на немецких дорогах были полностью электрическими. Некоторые аналитики считают, что без дальнейших субсидий достичь цели к 2030 году будет сложно.

Напомним:

Немецкие автопроизводители, такие, как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не успевают за рынком электромобилей, теряя прибыли, на фоне растущей азиатской конкуренции.

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс гибридных легковых авто. Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.