Продажи электромобилей в Германии могут упасть на 14%
Немецкие амбиции по наполнению рынка электромобилей сталкиваются со значительными проблемами, нуждаясь в субсидировании.
Об этом сообщает Bloomberg.
Спрос на электромобили в Германии не совпадает с целью правительства, заполнить немецкие дороги 15 миллионами электромобилей.
После многих лет стремительного роста продавать электромобили становится все труднее. Щедрые государственные стимулы исчезают в Европе, и все меньше автомобилей подпадают под них в США.
По данным лоббистской группы VDA, в Германии в этом году продажи упадут на 14% в ответ на то, что правительство в декабре сократило субсидии - это первое падение с 2016 года.
Правительство видит решение проблемы спроса в стимулировании зарядной инфраструктуры.
Однако, в октябре 2022 года министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии развернул амбициозную стратегию инвестирования 6,3 млрд евро в общенациональную инфраструктуру, которая увеличит количество зарядных станций в Германии до одного миллиона в 2030 году.
При этом, по состоянию на сентябрь 2023 года в Германии насчитывалось лишь около 105 тыс функционирующих общественных зарядных станций.
Другой главной проблемой для распространения электромобилей является ценообразование.
По состоянию на ноябрь лишь около 1 миллиона - или 2% всех автомобилей - на немецких дорогах были полностью электрическими. Некоторые аналитики считают, что без дальнейших субсидий достичь цели к 2030 году будет сложно.
Напомним:
Немецкие автопроизводители, такие, как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen не успевают за рынком электромобилей, теряя прибыли, на фоне растущей азиатской конкуренции.
В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс гибридных легковых авто. Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.