Великі німецькі автовиробники потрапили в "пастку" через недовіру до електромобілів

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Німецькі автовиробники, такі, як BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen не встигають за ринком електромобілів, втрачаючи прибутки, через ставку на класичні автомобілі.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Компанії опинились в пастці, адже інвестиції як в електромобілі, так і в автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння знижують прибуток.

На фоні азійських ринків, що зростають це створює грандіозну проблему для німецької автопромисловості.

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Як зазначається, останні пʼять років були складними для компаній-автовиробників. Вони потерпали від тиску прийняття рішень щодо переходу на виробництво електромобілів. В останні три роки до проблем додався економічний спад, інфляція та високі відсоткові ставки у Німеччині.

За три роки до 2023 року кількість німецьких постачальників першого рівня з більш ніж 20 працівниками скоротилася з трохи менше як 700 до приблизно 615, при цьому, згідно з офіційною статистикою, за той самий період було втрачено понад 30 000 робочих місць.

Значною мірою фінансовий тиск, з яким наразі стикаються постачальники, зумовлений необхідністю інвестувати в електромобілі одночасно зі збереженням частки на ринку двигунів внутрішнього згоряння.

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У 2022 році німецькі постачальники витратили 16 млрд євро на дослідження і розробки - рекордну суму, згідно зі звітом консалтингової компанії Strategy&, що є надмірними витратами на фоні кризи.

Німецькі виробники все ще утримують 25% частки світового ринку, але ця цифра знизилася на 3% з 2019 року. Частка, у своїй більшості, втрачена на користь азійських ринків, які швидше прилаштувались до нової епохи електромобілів. Німецькі компанії продовжують втрачати частку.

При цьому, компанії вже шукають шляхи переорієнтації виробництва, та здійснюють відповідні операції.

Нагадаємо:

Глобальні продажі повністю електричних і гібридних автомобілів (PHEV) зросли на 31% у 2023 році порівняно з 60% зростанням у 2022 році.

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та на 8% менше порівняно з 2021 роком.