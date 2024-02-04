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После ликвидации последствий обстрелов, на Днепропетровщине частично нарушалось движение поездов

Воскресенье, 4 февраля 2024, 10:50 - Экономическая правда

После ликвидации последствий обстрелов Днепропетровской области, по техническим причинам выключались две воздушные линии 150 Кв, что повлияло на движение поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. 

Как отмечается, в результате технических проблем, которые возникли во время ликвидации последствий обстрела, без питания остался энергоузел: обесточились несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" напряжением 330 кВ.

На местной ТЭС аварийно отключился блок, обесточились бытовые потребители.

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Также была обесточена железная дорога, в результате чего были временные нарушения движения поездов.

При этом, в Кривом Роге в основном восстановили поставки электроэнергии.

Однако, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что несмотря на восстановление энергоснабжения, аварийные отключения все еще возможны.

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Напомним:

Энергетики Кривого Рога 3 февраля вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был во время блэкаутов.

энергетика война
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