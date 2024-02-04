После ликвидации последствий обстрелов, на Днепропетровщине частично нарушалось движение поездов
После ликвидации последствий обстрелов Днепропетровской области, по техническим причинам выключались две воздушные линии 150 Кв, что повлияло на движение поездов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Как отмечается, в результате технических проблем, которые возникли во время ликвидации последствий обстрела, без питания остался энергоузел: обесточились несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" напряжением 330 кВ.
На местной ТЭС аварийно отключился блок, обесточились бытовые потребители.
Также была обесточена железная дорога, в результате чего были временные нарушения движения поездов.
При этом, в Кривом Роге в основном восстановили поставки электроэнергии.
Однако, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что несмотря на восстановление энергоснабжения, аварийные отключения все еще возможны.
Напомним:
Энергетики Кривого Рога 3 февраля вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был во время блэкаутов.