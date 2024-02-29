Не хватает на войну: Путин анонсировал увеличение налогов для россиян

Российские власти собираются изменить систему налогообложения для физлиц и компаний, которые получают высокие доходы, чтобы те платили больше в бюджет.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, передает Moscow Times.

"Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налоговой нагрузки в сторону тех, кто имеет высокие личные и корпоративные доходы", - сказал Путин.

Кремль поручил правительству и Госдуме в ближайшее время представить "конкретный комплекс предложений и зафиксировать их законодательно до 2030 года".

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Источник издания пояснил, что речь идет о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Уже сейчас граждане, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год, платят 15% своего дохода вместо стандартных 13%. Новые параметры НДФЛ Путин не уточнил.

Кроме НДФЛ, речь идет также о налоге на сверхприбыли корпораций - введенный в прошлом году как разовая акция так называемый windfall tax может стать постоянным.

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По данным Минфина РФ, бюджет России получил от этого налога более 300 млрд рублей. Его платили компании, средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышала 1 млрд рублей.

В то же время резервы правительства стремительно тают. Фонд национального благосостояния за два года войны уменьшился вдвое: из 113,5 млрд долл ликвидных активов на начало 2022 года осталось 55,9 млрд долл по состоянию на 1 января 2024-го.

В 2024 году Минфин запланировал потратить из ФНБ еще 1,3 трлн. рублей на финансирование дефицита бюджета, а Минэкономразвития собирается забрать еще почти 900 млрд.

Напоминаем:

В январе сообщалось, что Министерство финансов РФ в 2023 году потратило почти половину ликвидной части Фонда национального благосостояния, который является главным источником ресурсов "на черный день" - 4 из 9 триллионов рублей.