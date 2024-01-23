Росія через вторгнення в Україну витратила половину ресурсів "на чорний день"

Міністерство фінансів РФ у 2023 році витратило майже половину ліквідної частини Фонду національного добробуту, який є головним джерелом ресурсів "на чорний день" - 4 з 9 трильйонів рублів.

Про це йдеться в статті Meduza.

Фонд національного добробуту РФ, який раніше мав назву Стабілізаційний фонд, створили аби зменшити залежність російської економіки від цін на сировину.

Однак після вторгнення Росії в Україну і введення санкцій на російську нафту, які включали і цінову стелю, і обмеження на прямі постачання сировини на Захід, ціна стала занадто волатильною, також став менш передбачуваним курс рубля.

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Усю першу половину 2023-го російська нафта торгувалася з дисконтом, курс рубля був відносно міцним, тому необхідні обсяги не добиралися — і валюту з ФНБ продавали. Мінфін отримував рублі як компенсацію. Однак влітку ціни підросли, рубль ослаб — і російська влада була готова нарешті поповнювати "кубишку".

Тим часом Мінфін мав насичений за видатками рік — насамперед, через необхідність фінансувати військові потреби. Статті "Національна оборона" та "Національна безпека" зросли на 60% порівняно з 2021-м.

У результаті витрати бюджету перевищили встановлену законом норму на три трильйони рублів і досягли 32 трлн руб. Вище за прогнози виявився і бюджетний дефіцит. Влада весь рік розміщувала облігації федеральної позики і таким чином взяла в борг 2,5 трильйона рублів. Крім того, вигадували та збирали нові податки. Також Мінфіну пощастило з нафтогазовими надходженнями, які виявилися кращими за прогнози.

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Але й цього виявилося замало, і в грудні Мінфін РФ продав із ФНБ півмільярда євро, 115 мільярдів юанів та 232 тонни золота, а отримані 2,9 трильйона рублів забрав на покриття дефіциту. Це максимально допустима сума на 2023 рік.

У результаті ліквідна частина ФНБ скоротилася до п'яти трильйонів рублів, хоча на початок війни становила майже дев'ять трильйонів рублів.

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