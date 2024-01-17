"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов

ПАО "Укрнафта" за 2023 год уплатила более 25,7 млрд грн налогов.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

"За 2023 год "Укрнафта" уплатила более 25,7 млрд гривен налогов. В частности из них 4,36 млрд грн налога на прибыль. В пересчете на каждого укрнафтовца - чуть больше 1,4 млн гривен", - подчеркнул Корецкий.

"Укрнафта" - ответственный бизнес, который добросовестно выполняет свои обязательства перед государством", - добавил он.

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Напоминаем:

Финплан "Укрнафты" на 2023 год предусматривал выплату государству 25 млрд грн налогов (рента, налог на прибыль, НДС, налогообложение фонда оплаты труда и т.п.).

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2023 году увеличила добычу нефти с конденсатом на 3% (на 39,9 тыс. тонн) по сравнению с 2022 годом – до 1 млн 409,9 тыс. тонн, газа – на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

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"Укрнафта" ставит стратегической целью к 2027 году удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно.

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция.

В ноябре 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав, принадлежавших частным владельцам.