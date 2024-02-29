В Литве раскритиковали намерение поляков заблокировать границу из-за украинского зерна

Запланированная польскими фермерами блокада дороги на литовско-польской границе может нарушить принцип ЕС о свободном передвижении товаров и людей.

Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сообщает LRT.

В пятницу польские фермеры планируют перекрыть дорогу на бывшем пограничном пункте пропуска Будзиско-Кальвария на неделю. Они "опасаются", что часть украинского зерна, импортируемого в Литву, возвращается в Польшу.

"Насколько я понимаю, поток людей не будет остановлен, но мы все еще являемся членами свободного Европейского Союза, где движение товаров и людей должно быть свободным. Любое препятствование этому движению потенциально может нарушить свободу передвижения", — заявила министр.

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Армонайте отметила, что грузовики на границе будут направлены на дополнительные стоянки для проверки, что может привести к образованию очередей.

Напомним:

В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина и Польша обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли.

В свою очередь вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков опроверг эту информацию.