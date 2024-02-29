В Литве раскритиковали намерение поляков заблокировать границу из-за украинского зерна
Запланированная польскими фермерами блокада дороги на литовско-польской границе может нарушить принцип ЕС о свободном передвижении товаров и людей.
Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сообщает LRT.
В пятницу польские фермеры планируют перекрыть дорогу на бывшем пограничном пункте пропуска Будзиско-Кальвария на неделю. Они "опасаются", что часть украинского зерна, импортируемого в Литву, возвращается в Польшу.
"Насколько я понимаю, поток людей не будет остановлен, но мы все еще являемся членами свободного Европейского Союза, где движение товаров и людей должно быть свободным. Любое препятствование этому движению потенциально может нарушить свободу передвижения", — заявила министр.
Армонайте отметила, что грузовики на границе будут направлены на дополнительные стоянки для проверки, что может привести к образованию очередей.
Напомним:
В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина и Польша обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли.
В свою очередь вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков опроверг эту информацию.