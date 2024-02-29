"Энергоатом" достиг рекордного показателя эффективности работы энергоблоков АЭС

"Энергоатом" достиг рекордного 100%-го коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков АЭС в течение отопительного сезона. Этот показатель отражает сколько времени в течение холодов блоки работали непрерывно и производили электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба АО "НАЭК "Энергоатом".

"Впервые в истории отечественной атомной энергетики удалось достичь 100%-го коэффициента использования установленной мощности. Блоки работают на максимуме весь осенне-зимний период. Этого удалось достичь благодаря технологическим решениям и высококлассной работе новой команды НАЭК", — говорится в сообщении.

Проценты использования энергоблоков росли в течение последних лет: с 64,7% в 2020-2021 годах до 100% в 2023-2024 годах.

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Напомним:

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.

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