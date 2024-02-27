Капитализация крипторынка достигла 2 триллионов долларов впервые за два года

Криптовалютный рынок переживает значительный рост, ведь его капитализация достигла 2 триллионов долларов. Это произошло впервые за почти два года, и основным фактором этого явления является рост курса Bitcoin.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейшая криптовалюта, на долю которой приходится около 52% всего рынка, растет уже в течение недели. Во вторник Bitcoin подорожал на 5,1%, достигнув 57 тысяч 443 долларов. Это самый высокий уровень с декабря 2021 года.

Bitcoin демонстрирует лучшие результаты, чем традиционные активы, такие как акции и золото. Соотношение цены Bitcoin к золоту находится на самом высоком уровне за последние два года, пишет агентство.

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Совокупная стоимость цифровых активов сейчас составляет примерно 2,2 триллиона долларов.

Напомним:

Во вторник Bitcoin достиг двухлетнего максимума в 57 тысяч долларов на фоне признаков покупки криптовалюты крупными игроками, в то время, как Ethereum превысил 3200 долларов впервые с 2022 года.

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