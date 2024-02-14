Из "Киевстар" уволился директор по кибербезопасности

Через полтора месяца после масштабной хакерской атаки из "Киевстара" ушел директор по информационной безопасности Юрий Прокопенко, работавший в компании почти восемь лет.

Об этом пишет Forbes.

Последний рабочий день директора по информационной безопасности был 31 января. Увольнение было с согласия обеих сторон, сообщил Прокопенко в комментарии Forbes.

Уволиться решил в январе, отметил экс-директор. Тогда же он сменил статус в соцсети Linkedin, где указал, что открыт к новым предложениям о работе.

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Связано ли это с кибератакой? Прокопенко убеждает, что нет. "Люди в нашей должности иногда выгорают", – говорит он. При увольнении компания, по его словам, не предлагала ему другой пост.

Пресс-служба компании сообщила, что "Прокопенко принял решение продолжить карьеру за пределами компании".

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Напомним:

Нидерландская компания VEON - владелец украинского мобильного оператор "Киевстар" - объявила убытки от кибератаки и сбоя сети в декабре 2023 года - почти 100 миллионов долларов.