Bosch и Sony закрывают свои последние магазины в России

Компании Bosch и Sony закрывают свои последние специализированные магазины в России. Компания LG закрыла все магазины бренда "из-за остановки поставок".

Об этом сообщает российский "Коммерсантъ".

Сотрудник сервисной поддержки Sony сообщил, что магазины закрываются из-за прекращения поставок. По его словам, три магазина в Москве будут работать до лета, чтобы распродать остатки. Bosch закрыла все магазины, кроме одного, где планируют распродать остатки товара.

В техподдержке LG сообщили, что все магазины бренда "из-за остановки поставок" уже закрылись.

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Напомним:

В марте 2022 года Sony остановила все продажи PlayStation в России из-за войны.

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.

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