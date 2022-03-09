Sony зупиняє всі продажі PlayStation в Росії через війну 

Sony однією з останніх великих техкомпаній припинила продажі своїх ігрових консолей PlayStation та програмного забезпечення в Росії.

Про це повідомляє CNBC.

Хоча Sony й пішла на такий крок після двох тижнів війни, рішення компанії є значущим для індустрії відеоігор. Фахівці кажуть, що компанія має найбільшу присутність в Росії серед усіх виробників консолей, а відтак – найбільшу фінансову залежність сказав Льюїс Уорд, керівник відділу ігор дослідницької фірми IDC.

Крім призупинення продажів компанія зупинила реліз нової гри Gran Turismo 7. PlayStation Store також більше не буде доступний у Росії. "Sony Interactive Entertainment приєднується до світової спільноти, закликаючи до миру в Україні", – повідомили в компанії.

Також компанія жертвує 2 мільйонів доларів на користь управління ООН у справах біженців і міжнародній неурядовій організації Save the Children для допомоги Україні.

Минулого тижня CD Projekt, розробник гри Cyberpunk 2077, та Electronic Arts також заявили, що заблокують усі продажі ігор і контенту в Росії та Білорусі.

Нагадуємо:

Багато розробників відео- та кіберспортивних ігор наклали санкції на РФ - розробники масово зупиняють продажі в РФ або блокують користувачів з Росії.

Техногігант Microsoft зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну.