Экспорт российской нефти достиг самого высокого за почти четыре месяца уровня - Bloomberg

Несмотря на сокращение поставок нефти "Сокол", общий экспорт российской нефти за четыре недели вырос до самого высокого уровня почти за четыре месяца.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это стало возможным благодаря резкому росту поставок нефти "ВСТО", которое компенсировало отсутствие "Сокола". По оценкам Bloomberg, четырехнедельные средние объемы поставок превысили обещанный Москвой экспортный показатель примерно на 190 тысяч баррелей в день.

Еженедельный объем поставок вырос на 365 тысяч баррелей в день до 3,5 млн, что на 215 тысяч баррелей в день выше целевого показателя.

Реклама:

Временное отсутствие грузов "Сокола" объясняется нехваткой танкеров, необходимых для перевозки нефти. Нефтепереработчики Индии опасаются санкций США и жалуются, что поставки слишком дорогие.

Хотя в этом месяце в Индию было доставлено три груза с нефтью "Сокол", а несколько других были перенаправлены в Китай, еще по меньшей мере 14 грузов - общим объемом около 10 миллионов баррелей - все еще находятся на судах.

Стоимость российского экспорта нефти выросла до трехнедельного максимума, увеличившись за семь дней до 25 февраля до 1,73 млрд долларов с 1,55 млрд долларов на предыдущей неделе. При этом средний доход за четыре недели продолжил расти, увеличившись на 115 млн долларов до 1,7 млрд долларов в неделю.

Реклама:

Около 1,45 миллиона баррелей нефти в день загружали на танкеры, направлявшиеся в Китай. Морской импорт азиатской страны увеличился на 800 тысяч баррелей нефти в день. Она поставляется из России по трубопроводам либо напрямую, либо через Казахстан.

Потоки на судах, подающих сигналы в пункты назначения в Индии, составляют в среднем около 905тысяч баррелей в день.

Ожидается, что и китайские, и индийские показатели будут расти по мере того, как порты разгрузки будут освобождаться для судов, которые пока не указывают конечные пункты назначения.

Напомним:



В России возникли трудности с продажей ключевого тихоокеанского сорта нефти Sokol в Индию, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта на следующей неделе.

Правительство России с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина и увеличит норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.