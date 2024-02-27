Правительство РФ вводит запрет на экспорт бензина

Правительств России с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина и увеличит норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правительства, а также "Интерфакс" со ссылкой на представителя вице-премьера РФ Александра Новака.

Новак, по данным РБК, был инициатором запрета на экспорт бензина. "В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов", – говорилось в письме Новака, отправленном главе правительства.

Вице-премьер напоминал о приближении сезона повышенного спроса на топливо, связанного с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

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Временный запрет на экспорт не касается поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, которые уже согласованы.

Напомним:

Еще в сентябре 2023 года Новак сообщал, что российское правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива из-за рекордного роста оптовых цен.

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