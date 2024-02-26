Поляки будут останавливать транспорт с украинским зерном на границе с Литвой
В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.
Об этом в комментарии LRT рассказал соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печиньскинс.
Так, протестующие хотят останавливать и проверять в КПП между литовским городом Кальвария и польским Будзиськом все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.
"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание тем транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", — уточнил Печиньскинс.
При этом протестующие не будут останавливать легковушки, бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом.
Напомним:
Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств на шести пунктах пропуска, в очередях со стороны Польши стоят 2200 фур. Больше всего протестующие препятствуют движению грузовиков, следующих из Украины в Польшу.
Украина призвала Польшу найти и наказать виновных в рассыпании украинского зерна на границе. Посольство Украины уже сотрудничает с польской полицией в этом вопросе.