Поляки будут останавливать транспорт с украинским зерном на границе с Литвой

В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.

Об этом в комментарии LRT рассказал соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печиньскинс.

Так, протестующие хотят останавливать и проверять в КПП между литовским городом Кальвария и польским Будзиськом все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание тем транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", — уточнил Печиньскинс.

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При этом протестующие не будут останавливать легковушки, бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом.

Напомним:

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств на шести пунктах пропуска, в очередях со стороны Польши стоят 2200 фур. Больше всего протестующие препятствуют движению грузовиков, следующих из Украины в Польшу.

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Украина призвала Польшу найти и наказать виновных в рассыпании украинского зерна на границе. Посольство Украины уже сотрудничает с польской полицией в этом вопросе.