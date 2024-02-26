Поляки продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні: у чергах з боку Польщі понад 2000 фур

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів на шести пунктах пропуску, у чергах з боку Польщі стоять 2200 фур. Найбільше протестувальники перешкоджають руху вантажівок, що прямують з України у Польщу.

"На жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів польськими фермерами продовжується. Кількість напрямків незмінна - це 6. З українського боку йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Сукупно на всіх цих напрямках на території Польщі станом на ранок в чергах з можливістю проїзду в бік України перебуває десь 2200 вантажівок", - розповів він.

За словами спікера ДПСУ, найбільша черга навпроти "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

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"Якщо говорити про останній напрямок, то тут перетинає кордон найменша кількість вантажівок. За минулу добу в бік України прослідували десь 50 вантажівок. Натомість за останні дні польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу на цьому напрямку. І власне показники перетину кордону з України в Польщу залишаються нульовими", - додав Демченко.

Також, критично низькі показники перетину кордону залишається у напрямку пункту пропуску "Шегині", за минулу добу там перетнуло кордон лише 70 вантажівок.

"Загалом за годину польські фермери пропускають на кожному з напрямків по кілька вантажівок, які слідкують з Польщі та в Польщу. Але більше вони блокують рух для вантажівок, які слідують саме з України на територію цієї країни", - підсумував Демченко.

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Нагадаємо:

Польські перевізники планують 1 березня відновити блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною після припинення демонстрацій 16 січня.

У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи у Польщі висипали кукурудзу з 8 піввагонів, що є четвертим випадком втручання в роботу залізничного транспорту, що перевозить агропродукцію.

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