У Польщі вчетверте розсипали українську агропродукцію

Укрзалізниця

У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали кукурудзу з 8 піввагонів, що є четвертим випадком втручання в роботу залізничного транспорту, що перевозить агропродукцію.

Про це повідомляє пресслужба АО "Укрзалізниці" на своєму каналі в Telegram.

Було висипано близько 180 тонн кукурудзи, що є найбільшою диверсією проти українських агропродуктів у Польщі.

Інцидент стався за 150 кілометрів від порту міста Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі.

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В "Укрзалізниці" наголосили, що за фактом втручання в роботу вагонів буде відповідне звернення до польських правоохоронних органів.

Нагадаємо:

Близько 9 години ранку 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" було пошкоджено український вагон з бобами.

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