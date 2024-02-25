У Польщі вчетверте розсипали українську агропродукцію
Неділя, 25 лютого 2024, 16:31 -
У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи висипали кукурудзу з 8 піввагонів, що є четвертим випадком втручання в роботу залізничного транспорту, що перевозить агропродукцію.
Про це повідомляє пресслужба АО "Укрзалізниці" на своєму каналі в Telegram.
Було висипано близько 180 тонн кукурудзи, що є найбільшою диверсією проти українських агропродуктів у Польщі.
Інцидент стався за 150 кілометрів від порту міста Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі.
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В "Укрзалізниці" наголосили, що за фактом втручання в роботу вагонів буде відповідне звернення до польських правоохоронних органів.
Нагадаємо:
Близько 9 години ранку 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" було пошкоджено український вагон з бобами.
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