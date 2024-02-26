Украина догнала РФ в производстве аналогов "шахедов" - Камышин
Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе - аналогов иранских дронов типа Shahed.
Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона.
По его словам, украинские образцы похожи на иранские "и по количеству взрывчатки, которую они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам".
"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", - сказал он.
Министр добавил, что в производстве других образцов БпЛА наше государство также имеет успех.
"То, что на России взрывается - это все наше", - заверил Камышин.
Напоминаем:
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что украинский оборонный сектор в этом году увеличится в 6 раз.
Дрон украинского производства, который поразил нефтебазу в Санкт-Петербурге, прежде чем достичь цели пролетел 1250 километров.