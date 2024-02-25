Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін

Український оборонний сектор збільшиться у 6 разів у 2024 році.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на форумі "Україна. рік 2024".

Загалом в Україні працюють 500 військово-промислових підприємств.

З них 100 - державних і 400 - приватних.

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Кількість працівників оборонного сектору становить близько 300 тис людей.

Окрім цього, за 2023 рік Україна сильно наростила виробництво боєприпасів. Кількість вироблених мінометних боєприпасів збільшилась у 48 разів, виробництво артилерійських снарядів - у 2,8 раза.

Камишін також зазначив, що важливою ціллю на 2024 рік є зменшення ціни виробництва зброї, наприклад ціна ефективного використання FPV-дрона має становити 1 тис дол.

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Також, українська промисловість у 2024 році буде налаштована на виготовлення значно більшої кількості роботизованих наземних дронів.

"Минулого року ми побачили в масштабному ділі повітряні та морські дрони, 2024 буде роком, коли ми побачимо їх на землі", - зазначив міністр.

Своєю чергою, у своєму виступі на форумі віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив ціль, яку раніше повідомляли президент Володимир Зеленський, Україна має плани виробити понад 1 мільйон дронів у 2024 році.

Над цією метою в Україні вже працюють 200 компаній з виробництва бпла.

Економічна правда





