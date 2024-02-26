В понедельник Украина будет продавать больше электричества, чем покупать

Украина планирует экспортировать 2429 МВт электроэнергии в пять европейских стран, что на 350 МВт больше, чем будет импортировано.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Экспорт электричества в течение суток будет осуществляться в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем - 2429 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы, а также в дневные и вечерние часы из Румынии. Общий объем - 2079 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 553 МВт.

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Напомним:

НЭК "Укрэнерго" 22 февраля провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO.

В декабре 2023 года объединенная Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) приняла решение, которое позволяет Украине импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии из стран ЕС.

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