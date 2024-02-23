Україна почала торгівлю електроенергією ще з однією країною ЄС

НЕК "Укренерго" 22 лютого провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС", - пояснили в "Укренерго".

23 лютого експорт електроенергії здійснюється зранку і далі протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

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Натомість імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови. Загальний обсяг 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

Нагадуємо:

16 січня вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів для торгівлі електроенергією між Україною та Польщею на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

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