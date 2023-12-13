Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль

Об’єднана Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) ухвалила рішення, яке дозволяє Україні імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії з країн ЄС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо рішення ENTSO-E, завдяки якому Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії. Уряд створив необхідні механізми, які дозволяють приватному бізнесу імпортувати електричну енергію. Потрібно активно використовувати ці інструменти", - зазначив він.

На засіданні Антикризового енергетичного штабу міністр енергетики й керівники енергетичних підприємств доповіли про хід відновлювальної кампанії на об’єктах, запаси ресурсів та шляхи забезпечення покриття попиту на електричну енергію під час опалювального сезону.

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"Стале проходження опалювального сезону — одне з ключових наших завдань. Усі відповідальні отримали завдання й доручення. Водночас кожен українець може зробити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години", - додав глава уряду.

Нагадуємо:

Процес синхронізації енергосистем України та ЄС повністю завершено.

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