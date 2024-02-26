"Нафтогаз" будет распределять газ в еще трех областях

Оператор "Газсети" под координацией группы "Нафтогаз" с 1 марта будет отвечать за распределение природного газа еще в трех областях - Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Газсети" получили лицензию на распределение газа во всей Черновицкой области, а также в Тысьменицком районе Ивано-Франковской области и Коростышевском районе Житомирской области.

Таким образом, с 1 марта Черновицкий, Ивано-Франковский и Житомирский филиалы "Газсети" будут обслуживать всех жителей этих областей", - говорится в сообщении.

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При этом лицевые счета клиентов остаются неизменными.

Однако с марта за услуги по доставке газа нужно будет платить по новым реквизитам.

"Клиенты также имеют возможность вернуть переплату за услуги по доставке газа, которая была оплачена на счета АО "Черновцыгаз", АО "Тысьменицагаз" и АО "Коростышевгаз". Для этого достаточно подать соответствующее заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов "Газмереж" в пределах области", - пояснили в компании.

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Напомним:

В течение 2023 года "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.

Как объяснял глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, интеграция облгазов под государственные "Газсети" - это была мера военного времени.

Экономическая правда