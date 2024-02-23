Фонд госимущества привлечет в бюджет более 100 миллионов с приватизации

Фонд госимущества провел два онлайн-аукциона в результате которых будет приватизировано "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и "Закупнянский карьер". В госбюджет поступит 106,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Начальная сумма продажи "Винницкого научно-исследовательского и проектного института землеустройства" стартовала с 15,6 млн гривен. За актив соревновались 8 участников. Результат - рост стоимости лота в 3,5 раза - до 54,6 млн гривен. Победителю аукциона кроме суммы, определенной по результатам торгов, необходимо оплатить долги предприятия в почти 5,4 млн гривен.

Стартовая стоимость "Закупнянского карьера" составила более 15,8 млн гривен. Сумма победных ставок приватизационного аукциона достигла 52 млн гривен. За государственный актив соревновались 5 потенциальных покупателей, а его стоимость выросла в 3,5 раза. Предприятие имеет задолженность в почти 5 млн гривен, которую должен оплатить победитель торгов.

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Средства от продажи госимущества пополнят государственную казну, из которой финансируются Вооруженные Силы Украины.

Напомним:

Кабмин забрал у Министерства обороны и передал в управление Фонда госимущества для приватизации трехзвездочный отель "Казацкий", который находится в центре Киева на Майдане Независимости.

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Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала 2024 года провел 31 приватизационный аукцион, на которых было реализовано государственных активов на 534 миллиона гривен.