Шмыгаль о блокаде границы с Польшей: готовим предложения, готовы к разумным компромиссам

Кабинет Министров проводит выездное заседание в Львовской области. Среди ключевых вопросов – блокада границы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня проводим выездное заседание правительства. По поручению президента Украины работаем во Львовской области. Среди ключевых вопросов – это ситуация с блокадой на границе. Готовим четкие шаги и конкретные предложения", – заявил он.

Премьер сообщил, что Украина планирует провести с польской стороной прагматический диалог и готова к разумным компромиссам.

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"Одновременно продолжаем расширять нашу логистику в других точках. Морские порты. Дунайские порты. Пункты пропуска с нашими другими соседями. Железная дорога. В январе 2024 года 88% украинской пшеницы мы экспортировали в ЕС через Черное море. Это результат работы нашего морского логистического коридора", – заявил он.

Шмыгаль добавил, что дунайские порты продолжают бить рекорды с точки зрения перевалки.

Кроме этого, Украина расширяет сотрудничество с Румынией.

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"Наши партнеры там доказали свою предсказуемость. В январе 2024 года через Румынию транзитом проехало 1,1 млн тонн зерновых. В первой половине февраля уже 0,6 млн тонн", - отметил украинский премьер

Также на границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска - "Великая Паладь - Надьгодош". Он будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет снизить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан.

"Кроме того, мы договорились, что будет расширена работа еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией - Лужанка - Берегшурань. Теперь им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн", – подчеркнул Шмыгаль.

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Напомним:

Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.