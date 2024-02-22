УДП предлагает альтернативу автомобильным перевозкам через границу

Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в связи с блокировкой западной границы Украинское Дунайское пароходство (УДП) разработало три линии для баржевых караванов.

Украина – Галац. Наиболее быстрый маршрут для опрокидывания груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

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Украина – Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

Украина – Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

В Мининфраструктуре подчеркнули, что речные перевозки только флотом УДП являются альтернативой 2-5 тысячам грузовиков.

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Напомним:

Правительство Польши обратилось к исполнительной власти ЕС с просьбой помочь решить вопрос поставок украинского зерна. Предлагают ввести региональные квоты на некоторые украинские товары.