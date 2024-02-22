"Укрнафта" повысила добычу нефтяной скважины в 4 раза
Путем собственных разработок "Укрнафта" повысила добычу скважины в 4 раза - с 14,5 до 60 тонн нефти в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".
Одна из скважин давала промышленный приток в 22 тонны нефти в сутки. Однако в процессе освоения дебит снижался, пока не достиг 14,5 тонн в сутки.
Гидродинамические исследования показали, что продуктивные пласты загрязнены.
Для увеличения производительности скважины в январе провели ее капитальный ремонт. Для очистки пластов от загрязнения специалисты провели крупнообъемную кислотную обработку всего перфорированного разреза.
"После пуска в работу получен дебит 60 тонн в сутки практически безводной нефти", — отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.
Напомним:
В феврале "Укрнафта" начала строительство трех скважин на Западе Украины. Запланированная начальная добыча нефти - 80 тонн в сутки.
Ранее "Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м.