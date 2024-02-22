"Укрнафта" повысила добычу нефтяной скважины в 4 раза

Путем собственных разработок "Укрнафта" повысила добычу скважины в 4 раза - с 14,5 до 60 тонн нефти в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Одна из скважин давала промышленный приток в 22 тонны нефти в сутки. Однако в процессе освоения дебит снижался, пока не достиг 14,5 тонн в сутки.

Гидродинамические исследования показали, что продуктивные пласты загрязнены.

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Для увеличения производительности скважины в январе провели ее капитальный ремонт. Для очистки пластов от загрязнения специалисты провели крупнообъемную кислотную обработку всего перфорированного разреза.

"После пуска в работу получен дебит 60 тонн в сутки практически безводной нефти", — отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Напомним:

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В феврале "Укрнафта" начала строительство трех скважин на Западе Украины. Запланированная начальная добыча нефти - 80 тонн в сутки.

Ранее "Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м.