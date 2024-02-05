"Укрнафта" почала будувати першу із 30 запланованих на рік свердловин
"Укрнафта" почала готувати майданчик нової похило-скерованої свердловини на північному сході країни проєктною глибиною 3314 м.
Про це повідомив у Facebook директор компанії Сергій Корецький.
За його словами, буріння заплановане з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладів нижнього карбону та подальшої його експлуатації.
"Споруджувати свердловину буде підрозділ компанії - "Укрнафта Буріння" - за допомогою власного бурового верстату ZJ-40, вантажопідйомністю 225 тонн.
Зараз буровий верстат, яким працювали на попередньому об'єкті компанії, перевозять на майданчик, буріння почнеться найближчим часом", - розповів Корецький.
За його словами, прогнозний початковий дебіт нафти - 26,5 тонн на добу.
Голова "Укрнафти" додав, що це перша з 30 свердловин, які компанія планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання в 2024 році.
Нагадаємо:
ПАТ "Укрнафта" запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу.
Економічна правда