"Укрнафта" почала будувати першу із 30 запланованих на рік свердловин

фото: скриншот із відео корецького

"Укрнафта" почала готувати майданчик нової похило-скерованої свердловини на північному сході країни проєктною глибиною 3314 м.

Про це повідомив у Facebook директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, буріння заплановане з метою розвідки продуктивного горизонту візейських відкладів нижнього карбону та подальшої його експлуатації.

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"Споруджувати свердловину буде підрозділ компанії - "Укрнафта Буріння" - за допомогою власного бурового верстату ZJ-40, вантажопідйомністю 225 тонн.

Зараз буровий верстат, яким працювали на попередньому об'єкті компанії, перевозять на майданчик, буріння почнеться найближчим часом", - розповів Корецький.

За його словами, прогнозний початковий дебіт нафти - 26,5 тонн на добу.

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Голова "Укрнафти" додав, що це перша з 30 свердловин, які компанія планує почати бурити із залученням власного бурового обладнання в 2024 році.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу.

Економічна правда