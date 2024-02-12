"Укрнафта" почала будівництво трьох свердловин: планують видобувати 80 тонн нафти на добу

Компанія "Укрнафта" розпочала спорудження трьох свердловин на Заході України. Запланований початковий видобуток нафти - 80 тонн на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Свердловини мають діапазон глибин від 1102 до 1211 метрів та спроєктовані, щоб вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладів. Сукупний початковий дебіт всіх трьох об'єктів планується на рівні 80 тонн нафти на добу", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Як повідомляють у компанії, зараз триває підготовка майданчика перед бурінням, яке почнеться орієнтовно у березні. Загалом, у 2024 році компанія планує розпочати спорудження 30 нових свердловин.

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Нагадаємо:

"Укрнафта" почала готувати майданчик нової похило-скерованої свердловини на північному сході країни проєктною глибиною 3314 м.

Економічна правда

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