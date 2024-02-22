Google ставит на паузу создание изображений людей ИИ Gemini из-за неточностей

Google приостанавливает свой инструмент ИИ Gemini, который создает изображения людей, из-за неточностей в некоторых исторических изображениях, сгенерированных моделью.

Об этом сообщает Reuters.

В начале февраля Google начал предлагать создание изображений с помощью своих моделей Gemini AI, но в течение последних нескольких дней некоторые пользователи социальных сетей сообщили, что модель возвращает исторические изображения, которые иногда являются неточными.

"Мы знаем, что Gemini предлагает неточности в некоторых изображениях генерации исторических изображений", - заявили в Google.

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С момента запуска OpenAI ChatGPT в ноябре 2022 года Google соревновался за создание программного обеспечения ИИ, которое бы конкурировало с тем, что представила компания, которую поддерживает Microsoft.

Когда год назад Google выпустил своего генеративного искусственного интеллекта чат-бота Bard, компания поделилась неточной информацией о фотографии планеты за пределами солнечной системы Земли в рекламном видео, что привело к падению акции на 9%.

Ранее в этом месяце Bard переименовали в Gemini, и Google ввел платные планы подписки, которые пользователи могли выбрать для лучших возможностей рассуждений от модели AI.

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Напоминаем:

Google выпустил новую версию своей мощной модели искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большее количество текста и видео, чем продукты конкурентов.

Искусственный интеллект Gemini от Google стал доступным на iOS и Android за пределами США.