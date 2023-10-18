В !FEST рассказали детали обысков БЭБ: что изъяло ведомство

В холдинге !FESTrepublic заявили, что сотрудники Бюро экономической безопасности во время обысков 17 октября парализовали работу компании и ответили на обвинение Бюро в неуплате налогов.

Об этом говорится в заявлении компании.

"17 октября около 14 часов люди в камуфляже с полным боевым рядом и штурмовыми автоматами вместе с грудой молодых людей (преимущественно в кожанках и сумочками через плечо) окружили периметр территории !FESTrepublic, ворвались в центральный офис, заблокировали все выезды/выходы и парализовали работу компании. Оказалось, так выглядел обыск, который проводит Бюро Экономической Безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что после публичной огласки факта обысков в помещениях !FESTrepublic, что не было по плану БЭБ, прессслужба силового ведомства заявила об разоблачении схемы по уклонению от уплаты налогов в больших размерах.

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"Вдруг без всякой предварительной коммуникации, разговоров или решений суда – просто забегает куча людей с оружием, конфискуют документы и утвердительно заявляют, что наши предприятия нарушают закон… Хотя после их заявления, обыск только начался и продолжался после этого более 10 часов, а в общем – более 16 часов. То есть с 14 часов 17 октября и до 6:20 утра 18 октября", - пишет пресс-служба компании.

В заявлении холдинга говорится, что как выяснилось позже, дело открыто уже несколько месяцев и они проводили следственные действия в наших заведениях и офисе уже давно, в частности, сотрудники БЭБ питались в столовой офиса компании и "жили в нашей гостинице со всеми автоматами" .

"В общем, эта вся операция стоила государству не один дрон. И это все ради того, чтобы разоблачить схему, которую они считают незаконной, однако, по которой работает вся ресторанная отрасль страны? Более того, пожалуй, не только ресторанная, но и ІТ отрасль и множество других. Другими словами – большой сектор экономики", - добавили в !FEST.

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В компании подчеркнули, что ждут упрощенную систему налогообложения, когда работники сами будут платить за себя налоги с зарплаты

"Мы работали и будем работать в рамках действующего законодательства, как бы кто его ни трактовал. Мы еще раньше приняли позицию о децентрализации – у нас много партнеров, часть брендов функционирует как франшиза, то есть и по Украине, и за рубежом, – и так часть ресторанов ведет свою хозяйственную деятельность как ФЛП", - отметили в холдинге.

В Бюро экономической безопасности заявили, что перед началом следственных действий предоставили представителям компании решение о проведении обыска и разъяснили процедуру его проведения, и подтвердили продолжительность обыска в течение 16 часов.

"В течение этого времени 25 детективов и 6 сотрудников для оперативной поддержки отработали более 2000 кв. м территории, на которой расположен офис, и само здание, имеющее 5 этажей и 7 отдельных выходов", - отметили в ведомстве.

По результатам обыска детективы обнаружили и изъяли:

415 банковских карт, принадлежащих сотрудникам и наемным работникам группы компаний;

реестры для пополнения банковских счетов, документы по начислению и выплате заработной платы наемным работникам;

наличные на сумму около 8 млн грн в гривневом эквиваленте.

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Напоминаем:

17 октября стало известно, что Бюро экономической безопасности проводило обыски в помещениях ресторанного холдинга !FEST, вероятно, речь идет о помещении ночного клуба FESTrepublic.

В этот же день в БЭБ заявили, что детективы Бюро разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом во Львове, в который входят 60 ресторанов и торговых точек.