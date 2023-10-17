БЭБ и СБУ проводят "маски-шоу" в ресторанном холдинге !FEST

СБУ и БЭБ проводят обыски в помещениях ресторанного холдинга !FEST, вероятно речь идет о помещении ночного клуба FESTrepublic.

Об этом сообщил соучредитель !FEST Юрий Назарук.

По его словам, работа офиса заблокирована. А расположенное во Львове пространство "FESTrepublic" не работает более двух часов.

"Казалось, что во время войны - все на одной стороне, потому что враг один. Но есть и еще другие стороны и войны. Имеем сегодня на FESTrepublic классические маски-шоу. В шлемах с автоматами, брониках - все как на фронт отправляли", - написал Назарук на своей странице в фейсбук.

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"Все работники находятся фактически в заложниках, вся деятельность парализована. Реально дежавю. ... в это время когда на другой стороне страны совсем другое", - подчеркнул он.

По словам Назарука, правоохранители заявляют о возбужденном уголовном деле, хотя в самом холдинге об этом слышат впервые.

"На самом деле ничего нового - деятельность ФЛП в ресторанах, зарплаты - хозяйственная деятельность. Якобы уголовное дело. Хотя до сих пор ни одного запроса, обращения", - отметил соучредитель !FEST.

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"К сожалению до сих пор - мы остаемся бизнесово невольничьей страной. Пока государство с оружием штурмует предпринимателей, а не защищает их - мы остаемся страной не для цивилизованных инвесторов", - добавил он.

Напоминаем:

"Холдинг эмоций "!FEST" - сеть концептуальных авторских ресторанов и направлений, основанная во Львове в 2007 году тремя предпринимателями: Андреем Худо, Дмитрием Герасимовым и Юрком Назаруком.

Появление таких ресторанов сети как "Мазох-café" и "Крыивка" вызвало много дискуссий в обществе.

А такие заведения, как "Пьяная вишня", "Львовские пляцки", "Дзига" пользуются популярностью у туристов и у самих львовян.

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