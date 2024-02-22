Китай скупает российскую нефть Sokol на фоне отказа индийских покупателей - СМИ

Нефтеперерабатывающие предприятия Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, берут все большие объемы сырой нефти с Дальнего Востока России, которой в основном избегают их коллеги в Индии из-за беспокойства санкциями.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, в этом месяце в основном частные переработчики брали в среднем 168 тыс баррелей в день, что втрое превышает январские темпы и намного опережает показатель в 53 тыс баррелей в 2023 году. Между тем объем поставок из Индии составил около 119 тыс баррелей в день этого месяца после остановки в январе и декабре, но снизился по сравнению со 140 тыс баррелей в прошлом году.

Китайские нефтепереработчики купили партию бренда Sokol с февральской поставкой со скидкой около 50 центов за баррель по эталону ICE Brent, по словам участвующих в рынке трейдеров. Они утверждают, что этот сорт сейчас вызывает определенный интерес, учитывая его дисконт по сравнению с ESPO, который обычно является более популярным выбором.

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Отражением перебоев с поставками в Индию является то, что около 15 миллионов баррелей Sokol, предназначенных для поставки в эту страну, находятся на танкерах, которые простаивают у берегов Малайзии и Южной Кореи.

Напомним:

У России возникли трудности с продажей ключевого тихоокеанского сорта нефти Sokol в Индию, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта на следующей неделе.

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Кроме того, 20 февраля супертанкер, перевозящий российскую нефть Urals, прибыл к берегам Венесуэлы. Это свидетельствует о том, что Москва ищет новых покупателей на фоне ужесточения санкций и перебоев в Красном море.