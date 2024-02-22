ВР готова вести диалог с Польшей для решения вопроса транспортировки украинского зерна – Кондратюк

Верховная Рада готова присоединиться к диалогу с Сеймом и Сенатом Польши в формате Парламентской ассамблеи Украина-Польша для решения вопроса о транспортировке украинского зерна через территорию Польши.

Об этом заявила вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк.

"Президент Украины Владимир Зеленский предложил до 24 февраля правительствам обоих государств (Украины и Польши – ЭП) встретиться на украинско-польской границе для решения вопроса зерна и блокирования границы. Он пригласил на эту встречу премьер-министра Польши Дональда Туска, а также президента Польши Анджей Дуду. Владимир Зеленский также выразил готовность лично прибыть к границе и принять участие в этой встрече", – написала она.

По словам Кондратюка, Верховная Рада готова присоединиться к этой миссии.

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"Мы готовы активно приобщиться к диалогу с Сеймом и Сенатом Польши в формате Парламентской ассамблеи Украина-Польша, а также на уровне профильных комитетов", – отметила она.

Кондратюк убеждена, что только откровенный, конструктивный и профессиональный диалог позволит найти понимание и взаимовыгодное решение вопроса.

"Постоянное обострение этой ситуации не выгодно ни Украине, ни Польше. От этого в выигрыше только Россия. Должны вместе поломать планы кремля раздуть эту ситуацию до конфликта между нашими дружественными народами", – подчеркнула нардеп.

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Напомним:

Правительство Польши обратилось к исполнительной власти ЕС с просьбой помочь решить вопрос поставок украинского зерна. Предлагают ввести региональные квоты на некоторые украинские товары.





