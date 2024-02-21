В Goldman Sachs считают акции Nvidia "самыми важными акциями" на Земле

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Торговый отдел Goldman Sachs Group в записке для клиентов назвал акции Nvidia "самой важной ценной бумагой на планете Земля" на фоне ее значительного влияния на ИИ-индустрию.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что 21 февраля Nvidia опубликует отчет за четвертый квартал финансового 2024 года. Аналитики ожидают, что выручка компании увеличится на 240% год к году, до 20,6 млрд долл, пишет CNBC со ссылкой на данные LSEG.

При этом чистая прибыль может вырасти более чем в семь раз, с 1,41 млрд долл годом ранее до 10,5 млрд долл, считают аналитики. Они также ожидают роста бизнеса Nvidia для центров обработки данных, к которому относятся ИИ-чипы. По данным FactSet, аналитики прогнозируют, что выручка подразделения вырастет до 17,06 млрд долл.

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Также аналитики предполагают, что движение в акциях Nvidia может составить 11% как в сторону падения, так и в сторону роста.

"Компания может встряхнуть финансовые рынки, учитывая ее значимое влияние на индексы и большие длинные позиции в акциях: Nvidia сама обеспечила треть прироста индекса Nasdaq 100 в 2024 году. Планка высокая", - отметил в записке специалист по тактике Goldman Скотт Рубнер.

Трейдеры готовятся к большим колебаниям акций после того, как стоимость Nvidia утроилась за последний год благодаря ажиотажу в области искусственного интеллекта, что подтолкнуло более широкие рынки, отмечает Bloomberg.

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Напомним:

Акции производителя чипов Nvidia заменили Tesla и стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит.

Nvidia обогнала материнскую компанию Google - Alphabet - и стала третьей самой дорогой компанией США сразу после того, как накануне обогнала Amazon.

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Экономическая правда