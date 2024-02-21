"Укрнафта" получила первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics GmbH

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"Укрнафта" заявила, что получила первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics GmbH, первые два из которых уже работают на скважинах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам компании, 50 установок электроцентробежных насосов, которые помогают интенсифицировать добычу, будут распределены между восточным и западным подразделениями компании почти поровну - 27 на 23 соответственно.

"Ожидаем поставку еще 150 установок электроцентробежных насосов партиями по 50 штук. Комплексное решение от Oil Dynamics GmbH - это электрические насосные системы, станции управления и программное обеспечение, повышающее жизненный цикл оборудования с помощью непрерывного удаленного мониторинга", - заявил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

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Напомним:

"Укрнафта" установила две дожимные компрессорные станции (ДКС) на Западе и Востоке Украины, что позволило увеличить добычу газа на 75 тысяч кубометров в сутки.

В начале месяца "Укрнафта" начала строить первую из 30 запланированных на год скважин с запланированной добычей 26,5 тонны нефти в сутки.

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"Укрнафта" начала строительство трех скважин на Западе Украины. Запланированная начальная добыча нефти - 80 тонн в сутки.

Экономическая правда