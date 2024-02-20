Поляки обвиняют украинский агрохолдинг МХП в разрушении рынка курятины

фото: МХП

Поляки обвиняют украинскую агрокомпанию МХП, которая получила более пятой части кредитов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в перенасыщении их рынка украинской курятиной.

Об этом пишет Financial Times.

С 2022 года ЕБРР выделил 890 млн долл кредита украинскому агробизнесу - производителям яиц, мяса птицы и сахара, в частности, крупнейшей птицеводческой компании МХП. Она получила более 20% всех кредитов ЕБРР за последние два года.

По словам польского оппозиционного депутата Януша Ковальского, птицеводство в Польше разваливается, а украинские компании "обогащаются".

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В то же время исполнительный директор МХП Джон Рич не согласился, что бизнес компании подрывает производство в Польше. По его мнению, экспорт МХП в целом не повлиял на цены в ЕС, поскольку МХП по сути отобрала определенную долю рынка у других экспортеров, заместив их.

Рич также добавил, что в случае, если ЕС возобновит ограничения на импорт украинской курятины, то МХП переориентирует экспорт на рынки Саудовской Аравии и другие, где спрос растет.

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Напомним:

Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.

Сообщалось, что в случае, если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.

ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.