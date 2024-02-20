Intellias стал резидентом Дія.City

Украинская сервисная компания Intellias присоединилась к специальному правовому режиму Дія.City

Об этом сообщает пресс-служба Дія.City.

Отмечается, что Intellias разрабатывает программное обеспечение, предоставляет профессиональные сервисы и решения для автомобильной отрасли, навигационных систем, финансовых и телекоммуникационных компаний. Клиентами компании являются HERE Technologies, HelloFresh, TomTom, DKV Mobility, Travis Perkins, Swissquote и другие известные бренды.

Сейчас в компании работает 3200 инженеров и инноваторов по всему миру - от Европы и Ближнего Востока - до Северной и Южной Америки. А с недавних пор и в Индии.

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В 2023 году Intellias заняла 2-е место среди крупнейших ИТ-сервисных компаний в рейтинге украинских работодателей. А также вошла в список лучших сервисных ИТ-компаний мира, по версии The 2023 Global Outsourcing 100.

Напомним:

По итогам прошлого года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 8,5 миллиарда гривен налогов, по сравнению с 4 миллиардами в 2022 году.

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К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса "Дія.City" уже присоединились 600 украинских и международных компаний.