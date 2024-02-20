Подписали более 50 документов: Шмигаль подвел итоги конференции в Японии

Фото: Денис Шмыгаль

В ходе Конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио было подписано 56 документов, в частности о выделении кредита для поддержки украинского бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления нашей страны. Мы увидели огромный интерес со стороны японского бизнеса в развертывании новых проектов", – подчеркнул премьер.

Также Шмигаль рассказал об итогах визита в Японию, в частности:

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достигнуты договоренности о предоставлении Украине гранта для реализации Программы экстренного восстановления от JICA. Денежные средства пойдут на восстановление энергетики, в транспортную отрасль, для гуманитарного разминирования.

Минагро заключило ряд документов с японскими компаниями, производящими сельскохозяйственную технику.

Японское агентство возрождения городов поможет в восстановлении разрушенных врагом населенных пунктов.

Японское агентство водного хозяйства будет способствовать восстановлению разрушенных Россией дамб.

Компания ІНІ CORPORATION поможет построить стратегически важный мост через Дунай и мост через Днестровский лиман.

С JETRO подписан Меморандум о взаимопонимании для содействия украинским производителям в выходе на японский рынок.

JETRO и ЕБРР также будут развивать сотрудничество по налаживанию взаимодействия между украинскими малыми и средними предприятиями и японскими компаниями.

Японское государственное экспортно-кредитное агентство NEXI откроет кредитные линии для инвестиций и экспорта в Украину. В частности, Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвестиций в Украине.

JBIC предоставит 150 млн долларов кредита для поддержки проектов восстановления со стороны украинского бизнеса через Черноморский банк торговли и развития.

Украинский премьер поблагодарил японское правительство, бизнес и всех, кто был приобщен к диалогу.

Напомним:

Япония предоставит Украине финансовую помощь в 12,1 миллиарда долларов. Грант в 4,7 миллиарда долларов поступит к концу этого месяца.

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19 февраля Япония выделила 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине - соответствующие документы подписали во время конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио.

В первые месяцы 2024 года Япония стала крупнейшим донором финансовой поддержки для Украины. Всего в первом квартале ожидается, что помощь достигнет около 2,2 млрд долларов.