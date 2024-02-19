Япония выделит более 12 миллиардов долларов для Украины: более трети суммы поступит до конца месяца

Япония предоставит Украине финансовую помощь на 12,1 миллиарда долларов. Грант на 4,7 миллиарда долларов поступит до конца этого месяца.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов, включая объявленный и реализованный объем. Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд долларов, который получим до конца этого месяца", - сообщил Шмыгаль.

Одновременно с этим, премьер-министр Фумио Кишида заявил, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой.

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Напомним:

В понедельник Япония выделила 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине - соответствующие документы подписали во время конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио.

В первые месяцы 2024 года Япония стала крупнейшим донором финансовой поддержки для Украины. Всего в первом квартале ожидается, что помощь достигнет около 2,2 млрд долларов.

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Экономическая правда