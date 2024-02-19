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Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України у 2024 році 

Понеділок, 19 лютого 2024, 12:05 - Анастасія Дячкіна

У перші місяці 2024 року Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України. Загалом у першому кварталі очікується, що допоможе сягне близько 2,2 млрд доларів.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів. 

"Японія є одним із лідерів у підтримці України в усіх можливих напрямах. Пряма бюджетна допомога – не виняток. Японія вже надала підтримку на суму понад 4,6 млрд дол, у тому числі близько 372 млн дол – у формі грантів", – йдеться у повідомленні відомства. 

Кошти від Японії на бюджетну підтримку були залучені через п'ять проєктів Світового банку: PEACE in Ukraine, INSPIRE, ARISE, HOPE та Development Policy Loan. А також через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

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У 2024 році Україна розраховує залучити 37,3 млрд дол від міжнародних партнерів на соціальну та гуманітарну сфери. 

Нагадаємо: 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною українського економічного дива.

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Японія фінанси
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Економічна правда
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