Новости 2 февраля: расходы на мобилизацию, НБУ прогнозирует сокращение помощи от партнеров

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Об оружии КНДР для РФ. Экономика КНДР выиграет от сделки с Россией о поставках оружия для войны РФ в Украине - это обеспечит толчок северокорейской экономике в условиях санкций.

О Бахматюке. НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которого обвиняют в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе ГФС Украины Роману Насирову и его советнику.

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О блокаде границы поляками. Польские фермеры из профсоюза "Солидарность" анонсировали проведение всеобщей забастовки – с перекрытием дорог и пограничных переходов с Украиной.

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Термочашки на 750 миллионов: как благодаря TikTok бренд Stanley захватывает мир

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За несколько лет термочашка Quencher от компании Stanley стала популярной среди американцев. А сейчас за продукцией бренда выстраиваются очереди по всему миру. Как это удалось? (укр)