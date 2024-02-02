Нынешние расходы на мобилизацию и довооружение оцениваются более чем в 700 миллиардов – Пидласа

Мобилизация от 400 тыс до 500 тыс военнообязанных и дополнительные закупки и модернизация военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 на более чем 700 млрд грн.

Об этом сообщила председатель комитета Рады по бюджету Роксолана Пидласа в подкасте Центра экономической стратегии, передает Интерфакс-Украина.

По словам Пидласой, такие расчеты сделало Министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады по вопросам бюджета и обороны.

Пидласа отметила, что, по подсчетам ведомств, мобилизация от 400 тыс до 500 тыс человек в этом году обойдется в 322 млрд грн дополнительных расходов "только на то, чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное обеспечение".

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Кроме этого, Минобороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета также озвучивало дополнительную потребность на закупку и модернизацию военной техники в размере около 400 млрд грн, добавила она.

"То есть сейчас речь идет о дополнительной потребности на 2024 год около 720 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн – это колоссальная сумма, это около 22,5% всех расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону", – подчеркнула глава комитета.

Напомним:

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что мобилизация дополнительных 450-500 тысяч человек будет стоить Украине 500 миллиардов гривен.