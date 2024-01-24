"єВідновлення": украинцы потратили первый миллиард на ремонт своих зданий

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По программе "єВідновлення" владельцы поврежденного российскими обстрелами жилья потратили на ремонты уже более 1 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

На сегодня из этих средств подавляющее количество было потрачено на приобретение строительных материалов и стекла, отметили в министерстве.

"Деньги по программе государственной денежной помощи являются целевыми и их можно потратить только на строительные материалы и услуги для ремонтов.

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Более 2 тысяч предпринимателей строительной отрасли предлагают свои услуги, подавляющее количество это малый и средний бизнес. Для них это возможность стать "видимыми" и обеспечить своими услугами тех, кто в этом сейчас очень нуждается", - заявили в министерстве.

Отмечается, что к программе "єВідновлення" присоединились уже 2307 представителей бизнеса. Из них 296 (13%) - юридические лица, 2011 (87%) - ФЛП.

Всего более 69 тысяч украинцев подали заявки на получение денежной помощи для восстановления поврежденных домов, более 37 тысяч уже получили ее.

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Экономическая правда