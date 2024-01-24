Все разделы
Укр / Рус

"єВідновлення": украинцы потратили первый миллиард на ремонт своих зданий

Среда, 24 января 2024, 17:41 - Алексей Павлыш
 
getty images

По программе "єВідновлення" владельцы поврежденного российскими обстрелами жилья потратили на ремонты уже более 1 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

На сегодня из этих средств подавляющее количество было потрачено на приобретение строительных материалов и стекла, отметили в министерстве.

"Деньги по программе государственной денежной помощи являются целевыми и их можно потратить только на строительные материалы и услуги для ремонтов.

Реклама:

Более 2 тысяч предпринимателей строительной отрасли предлагают свои услуги, подавляющее количество это малый и средний бизнес. Для них это возможность стать "видимыми" и обеспечить своими услугами тех, кто в этом сейчас очень нуждается", - заявили в министерстве.

Отмечается, что к программе "єВідновлення" присоединились уже 2307 представителей бизнеса. Из них 296 (13%) - юридические лица, 2011 (87%) - ФЛП.

Всего более 69 тысяч украинцев подали заявки на получение денежной помощи для восстановления поврежденных домов, более 37 тысяч уже получили ее.

Реклама:

Экономическая правда

Минвосстановления жилье
Реклама:
Материалы по теме
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы 18 января 2024, 17:31
Компенсация за разрушенное жилье: для 500 семей уже забронировали средства 10 января 2024, 15:28
Получение нового жилья вместо разрушенного: жилищный сертификат реализовала первая семья 3 января 2024, 16:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте