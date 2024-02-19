НАПК исключило из спонсоров войны американскую компанию LISCR: причины

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) исключило из перечня международных спонсоров войны американскую компанию Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что компания направила письмо в Агентство, где отметила о выполнении условий, которые позволяют исключить ее из перечня.

"В частности, LISCR сообщила, что все суда российского "Совкомфлота" были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра. Отныне способность РФ транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать "нефтедоллары" - меньше", - отмечают в НАПК.

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Чтобы обойти санкции, "Совкомфлот" в 2022 году передал функции по управлению своими почти 100 судами в компанию SCF Management Services Dubai LTD (Объединенные Арабские Эмираты). Ранее, эти же суда "Совкомфлот" передавал в управление компании SCF Management Services Ltd, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

В НАПК добавляют, 80 из почти 100 танкеров "Совкомфлота" были зарегистрированы под флагом Либерии. Соответственно, регистрация и обслуживание судов осуществлялась Либерийским международным судовым и корпоративным реестром. Это позволяло судам подсанкционного "Совкомфлота" продолжать перевозить и торговать своей нефтью.

Напомним:

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Национальное антикоррупционное бюро внесло в перечень международных спонсоров войны ирландско-американскую компанию Weatherford.

Международные компании, которые Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень спонсоров войны, не смогут поставлять продукты для украинской армии.